Annalisa starebbe per lanciare una hit estiva in duetto con Tananai

Vela d'epoca, i vincitori del primo Trofeo Valdettaro alle Grazie di Porto Venere - Vela d'epoca, i vincitori del primo Trofeo Valdettaro alle Grazie di Porto Venere - quest’anno è stato assegnato a Monica Montemartini, armatrice con Adalberto Pironi di Tulli del 1960. La Coppa Sergio Guazzotti, consegnata dalla figlia annalisa e conferita al primo classificato tra ... adnkronos

Irama a San Ferdinando il 1 Giugno, Annalisa e Tananai a Giovinazzo il 2 Giugno: Scopri il Tour ‘Road to Battiti’ di Radio Norba - Irama a San Ferdinando il 1 Giugno, annalisa e Tananai a Giovinazzo il 2 Giugno: Scopri il Tour ‘Road to Battiti’ di Radio Norba - La stagione estiva si accende con il lancio del tour "Road to Battiti", evento che prelude al grande spettacolo del Radio Norba Cornetto Battiti Live. Un ... lifestyleblog

‘50 special’: Ronny Aglietti racconta la registrazione in studio - ‘50 special’: Ronny Aglietti racconta la registrazione in studio - ‘50 special’, oggi conosciuto come uno dei brani più popolari del repertorio pop italiano, è stato registrato su un computer “meno potente di un qualsiasi cellulare di fascia bassa di oggi”: a raccont ... rockol