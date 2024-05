Anna Kalinskaya è la nuova fidanzata di Sinner la conferma al Roland Garros | “Stiamo insieme”

“Sto con Anna , quello sì, pero’ teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza… di più non dico” . Jannik Sinner , in conferenza stampa a Parigi conferma le voci di una nuova love story con la collega Anna Kalinskaya . Il tennista altoatesino, che nei giorni scorsi era anche stato ... sportface

