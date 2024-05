Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono lasciati | l’annuncio sui social e il motivo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) E’ finita la storia tradopo il Grande Fratello:dei due ex gieffini Dopo due mesi è giunta al capolinea la storia d’amore tra. I due ex concorrenti del Grande Fratello hanno annunciato sui, in una storia Instagram congiunta, la fine della loro relazione. Troppe differenze caratteriali hanno portato alla decisione dei due, che in questi giorni hanno fatto tappa a Ibiza insieme a Letizia Petris, Paola Masella, Angelica e il fidanzato Riccardo proprio per festeggiare il compleanno della: “Cari amici, qui per dirvi che io eabbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratterialitante così come le abitudini.