Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono lasciati | il motivo

(Di lunedì 27 maggio 2024), ex partecipanti del Grande Fratello, hanno annunciato la fine della loro relazione.ha spiegato le ragioni della rottura tramite una storia su Instagram, accompagnata da una foto al tramonto insieme ad. Nel messaggio,ha chiarito che la decisione è stata presa serenamente, citando differenze caratteriali e abitudini diverse come motivi principali.Leggi anche: Chiara Ferragni dopo la notizia di Fedez: la sua reazione alle foto La loro storia d’amore era nata all’interno della Casa del GF e aveva proseguito anche fuori, per qualche mese. Sebbenenon fosse arrivata in semifinale, dopo la sua eliminazione era rientrata nella Casa dichiarando di avere difficoltà a dormire fuori e confermando la relazione concon un abbraccio e un bacio.