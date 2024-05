Anguillara TTS Street Food dal 31 maggio al 2 giugno 2024

(Di lunedì 27 maggio 2024)TTS31-1-2Il tour più gustoso d’Italia fa il suo ritorno in una location bellissima, circondati da colline e prati verdi sulle rive del lago di Bracciano. Grazie al Patrocinio del Comune diSabazia, dopo il successo dello scorso anno, il team TTS allestirà il più grande villaggiomai realizzato ancora una volta sul Lungolago di Viale Reginaldo Belloni che per il festival verrà reso pedonale e trasformato in una suggestiva passeggiata dove gusto, profumi e sapori saranno gli ingredienti per una tre giorni da non perdere. A pochi giorni dall’apertura dell’evento il team TTS svela il ricco menù della tre giorni di

Borsa oggi, 27 maggio: Europa in cauto rialzo senza Londra né Wall Street. A Milano rimbalzano gli energetici, vola Newlat e corre WeBuild - Borsa oggi, 27 maggio: Europa in cauto rialzo senza Londra né Wall street. A Milano rimbalzano gli energetici, vola Newlat e corre WeBuild - Con Londra e Wall street chiuse per festività ... Per quanto riguarda la Bce, il taglio di giugno viene già dato per scontato con Philip Lane, capo-economista della Banca Centrale Europea che, in ... firstonline.info

L'Inter ringrazia Bruce Springsteen: rinviati i suoi concerti a San Siro, torna a Madrid - L'Inter ringrazia Bruce Springsteen: rinviati i suoi concerti a San Siro, torna a Madrid - L`Inter ringrazia Bruce Springsteen. Il club nerazzurro utilizza una sua canzone (No Surrender) in un video celebrativo per lo Scudetto della seconda stella. Il `B. calciomercato

Borsa Mialo in lieve rialzo senza faro Wall Street e in attesa dati inflazione, forte Newlat - Borsa Mialo in lieve rialzo senza faro Wall street e in attesa dati inflazione, forte Newlat - MILANO (Reuters) - A Piazza Affari gli scambi proseguono senza variazioni di rilievo in linea al movimento generale di mercato che, dalle metà di maggio ha visto in particolare gli asset rischiosi ... it.investing