Angelo Onorato suicidio o omicidio? Il duro sfogo della figlia | Che nessuno osi dirlo VIDEO

Donato, astenersi da speculazioni sulla morte di mio marito - Donato, astenersi da speculazioni sulla morte di mio marito - Sono tantissimi e ognuno è prezioso per me". Lo scrive su X l'europarlamentare Francesca Donato in merito alle indagini sul morte del marito angelo onorato, trovato cadavere nella sua auto con una ... ansa

Onorato, l'europarlamentare Donato: "Basta speculazioni". Risposte dall'autopsia - onorato, l'europarlamentare Donato: "Basta speculazioni". Risposte dall'autopsia - Lo scrive su X la moglie dell'imprenditore angelo onorato, trovato morto sabato scorso nella sua auto, a Palermo, su cui indaga la squadra Mobile ... rainews

Parla Francesca Donato: "No speculazioni sulla morte di mio marito" - Parla Francesca Donato: "No speculazioni sulla morte di mio marito" - E' il 27 Maggio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Monte Carlo. Erano sette anni che la Ferrari non vinceva ... tp24