Angelo Onorato morto in auto | i video delle telecamere e la lettera cosa è emerso dalle indagini

(Di lunedì 27 maggio 2024) La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio sulla morte di, l'imprenditore 55enne, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato cadavere nella suasabato 25 maggio a Palermo, con una fascetta stretta al collo. Da ambienti giudiziari fanno sapere.

