Anelli bianchi sugli alberi | è la Takahashia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tornano i “vermicelli”. Si tratta sempre dellajaponica, nota anche come cocciniglia dai filamenti cotonosi, di origine asiatica, proveniente appunto dal Giappone e che si trova nella maggior parte dei casi suornamentali. "L’ufficio ambiente del Comune di Bollate sta seguendo la situazione con attenzione, raccogliendo le segnalazioni per poi comunicarle ad Ersaf, l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste, preposto al monitoraggio e alla salvaguardia del patrimonio vegetale regionale. I nostri tecnici, inoltre, stanno valutando anche di procedere con la rimozione meccanica degli insetti attraverso eventuali trattamenti invernali o potature mirate all’eliminazione dei rami maggiormente dissecati o infestati", commenta così l’assessore all’Ambiente di Bollate Emilia Pistone.

