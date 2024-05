Andrea Delogu torna protagonista in Rai | un day time da settembre - ecco di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 27 maggio 2024) La Raia puntare su, riconoscendone il grande talento e la freschezza che al momento ancora manca sulla tv pubblica. La nota conduttrice e scrittrice, non solo sarà la' per la terza volta consecutiva ' dello show musicale dell’estate Tim summer hits, ma la rivedremo anche nella prossima stagione tv (evviva!).dasu Rai2? L’indiscrezione che (ci) piace Ad anticipare dove e quando vedremoin Rai anche nella prossima stagione, è stato il blog televisivo TvBlog.it. Tutto sembra essere pronto in vista delle serate musicali che la vedranno alla guida da piazza del popolo a Roma, in onda su Rai1. Dopo la conduzione del Tim summer hits 2024 con Carlo Conti,sarà alla conduzione di un programma tutto suo.