Anche Oriocenter celebra l’Atalanta | l’esterno del centro commerciale si veste di nerazzurro

(Di lunedì 27 maggio 2024) Orio al Serio. Dopo aver svelato il modello del Gewiss Stadium realizzato con i mattoncini LEGO, in omaggio alla casa dele dei tifosi nerazzurri,torna a festeggiare la squadra bergamasca in occasione dell’importante vittoria del primo trofeo europeo lo scorso 22 maggio: l’Europa League, la seconda competizione calcistica più prestigiosa a livello europeo. E lo fa colorando la sua facciata con i colori e il logo della squadra e la scritta “Winners #GoAtalantaGo”. Un legame più che decennale legaalla squadra nerazzurra (è infatti Official Sponsor Settore Giovanile) che, dopo 25 anni, riporta in Italia la Coppa Uefa eun grande successo non solo per la città di Bergamo ma per l’Italia intera.