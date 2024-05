Ampliamento dei porti di Napoli e Salerno | da Banco Bpm UniCredit e Sace 36 mln a Rcm Costruzioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’e la riqualifica deidisono parte di un progetto più ampio che sarà realizzato da RcmSrl, società salernitana del Gruppo Rainone grazie al sostegno diBPM,. Gli interventi rientrano nell’accordo quadro per l’affidamento dell’esecuzione di lavori per infrastrutture marittime: l’azienda sarà esecutrice unica e nominata dal Consorzio Stabile Grandi Lavori, del quale la società salernitana è elemento trainante e socio di maggioranza relativa. Per ottenere l’anticipazione contrattuale necessaria ad attivare e velocizzare la realizzazione dei lavori, Rcmha potuto contare su Advance Payment Bond del valore complessivo di 36 milioni di euro emesse daBpm, in qualità di fronter emittente, ein favore dell’Autorità Portuale di Sistema del Mar Tirreno Centrale.