Amichevole Roma-Milan in Australia | data orario tv e streaming

(Di lunedì 27 maggio 2024) Finisce il campionato, ma non gli impegni.scenderanno in campo venerdì 31 maggio (ore 13:00) all’Optus Stadium di Perth, in, per una partitadi lusso, che chiuderà di fatto la stagione dei due club. L’sarà il primo incontro tra due squadre di Serie A in terrana, ed è “rafforzata dal sostegno del Governo dello stato del Western, sottolineando il loro costante impegno nel rafforzamento dei legami con l’Italia e nell’engagement degli appassionati di calcio a livello globale”, si legge nella nota della società rossonera. Durante il soggiorno delle due squadre a Perth, sarà possibile assistere a una sessione di allenamento e partecipare a esperienze che coinvolgeranno la community degli appassionati locali.

Chiuso il sipario sul campionato, Milan e Roma si affronteranno ancora per un`ultima partita stagionale: si tratta di un`amichevole in programma... calciomercato

Il Milan è partito per l'Australia, dove giocherà in Amichevole contro la Roma venerdì. Nella fila dei rossoneri un forfait all'ultimo pianetamilan

Dalla Roma al Milan: firma dopo l’amichevole - Dalla Roma al Milan: firma dopo l’amichevole - Mentre in vista della prossima stagione il club rossonero ha rotto gli indugi intorno ad un tecnico ex Roma. Il prescelto dal Milan di Cardinale è infatti Paulo Fonseca, come confermato da ... asromalive

MILAN - I convocati di Bonera per l'amichevole contro la Roma, ci sono Giroud e Theo Hernandez, out Maignan e Leao - MILAN - I convocati di Bonera per l'amichevole contro la Roma, ci sono Giroud e Theo Hernandez, out Maignan e Leao - Venerdì, alle ore 13 italiane, il Milan sfiderà la Roma in australia in un match amichevole. Di seguito i convocati del tecnico Daniele Bonera. Assente Rafa Leao per motivi personali. napolimagazine

Amichevole in Australia: a sorpresa anche Leao out contro la Roma - amichevole in australia: a sorpresa anche Leao out contro la Roma - Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi il Milan renderà nota la lista dei convocati... Stefania Palminteri Redattore 27 maggio - 13:17… Leggi ... informazione