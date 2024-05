Ambiente e transizione | green | Italia e Francia più vicine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024)sempre piùnella collaborazione in campo economico, sui temi dellae sulla necessità di un’azione sinergica in vista di un maggior riconoscimento in sede internazionale. Si registra infatti una maggiore attenzione al tema della sostenibilità – sia ambientale, che sociale – che diventa elemento dirimente nei rapporti tra i due Paesi e guadagna il primo posto come principale vantaggio risultante dalla loro collaborazione. Il focus viene posto in particolare sul favorire lo sviluppo di filiere sostenibili in diversi settori (61% contro il 42% nel 2023), contrastare il cambiamento climatico grazie alla riduzione di emissioni di CO2 (42%) – aspetto sul quale il 45% delle imprese sta già lavorando – trattare i propri partner commerciali in modo equo (38%) e promuovere in azienda la parità di genere (32%), che è già un elemento di impegno attivo da parte del 29% del campione.