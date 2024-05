Amadeus cosa farà su Nove | ha firmato per tre programmi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 27 maggio 2024) Qualicondurràsulla? In questi giorni si stanno delineando i dettagli del suo contratto e come dichiarato dal primo comunicato stampa diramato da WBD, il conduttore avrà “un programma in access prime time” e “duein prime time“. Quello in access prime time potrebbe essere I Soliti Ignoti che la Rai si è dimenticata di rinnovare (è successo davvero) e cheha già condotto per svariati anni. Al Corriere della Sera il direttore di WBD Alessandro Araimo ha dichiarato: “Oggi in quella fascia l’access prime time, ndr oscilliamo, siamo attorno al 4%, se raddoppiamo quella cifra è già un grandissimo risultato anche se la rete ha dimostrato di saper fare di più. Ma al di là del primo riscontro sarà importante la crescita nel tempo”.