(Di lunedì 27 maggio 2024) I ricercatori hanno scoperto che l'urolitina A, una sostanza naturale presente in, frutta secca e altri alimenti vegetali, è in grado di "re significativamente" idell'in modelli murini. Come agisce e perché l'integrazione di questopotrebbe essere un prezioso aiuto contro il declino cognitivo causato dalla neurodegenerazione. .

Alzheimer, un composto in melograni e noci migliora sensibilmente i sintomi in test di laboratorio - Alzheimer, un composto in melograni e noci migliora sensibilmente i sintomi in test di laboratorio - Solo il prosieguo della sperimentazione potrà confermarlo. A determinare che il composto naturale presente in melograni, frutta secca e altri alimenti vegetali contrasta efficacemente i sintomi ... fanpage