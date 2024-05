Alpinisti soccorsi a 3.000 metri sul Monviso dopo essere rimasti bloccati: il loro cane caduto in un burrone - alpinisti soccorsi a 3.000 metri sul monviso dopo essere rimasti bloccati: il loro cane caduto in un burrone - Una cordata di sei alpinisti è rimasta bloccata a 3.000 metri sul monviso dopo la morte del cane di uno dei membri della compagnia, scivolato in un burrone ... notizie.virgilio

Sei alpinisti recuperati a 3 mila metri sul Monviso, con loro un cane morto precipitando in un canalone - Stavano salendo la parete Nord di Punta Venezia e sono rimasti bloccati. Hanno dato l'allarme sono stati salvati dai tecnici del soccorso alpino

