Allergia all’ambrosia | quali sono i sintomi e i rimedi naturali

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’è sempre più diffusa etantissime le persone che, con l’arrivo della bella stagione, si trovano a fare i conti con questo problema. Ma cos’è l’ambrosia? Una pianta erbacea tipica del Nord America, ma molto diffusa anche in Italia. Fin qui nulla di particolare, eppure il polline dell’ambrosia ha il potere di scatenare una forte reazione allergica agli occhi e alle vie respiratorie, causando spesso l’asma. Cos’è l’ambrosia Dalla famiglia delle Asteraceae, è un’erba annuale dal fusto eretto e lievemente peloso nella parte superiore. Fiorisce da agosto a settembre e cresce in terreni aridi, quindi la puoi trovare nei terreni, aiuole, bordi di sentieri e campi agricoli. È una pianta infestante, ma è anche in grado di provocare una bruttacon rinite, congiuntivite, asma e dermatiti.