Allenatore Milan De Grandis | I tifosi volevano Conte o Klopp ma Fonseca …

2024-05-27 14:20:00 Arrivano conferme: Il Milan ha scelto il suo nuovo allenatore , non ci sono più dubbi. È fatta per Paulo Fonseca con il quali sono stati ultimati anche gli ultimissimi dettagli. Ora manca l’ultimo step che è quello relativo alla firma prevista al rientro dall’impegno amichevole ... justcalcio

Milan, tutto fatto per l'allenatore: scelto Fonseca, i dettagli - milan, tutto fatto per l'allenatore: scelto Fonseca, i dettagli - Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Il post social di Zlatan Ibrahimovic e il nuovo nome per il calciomercato del milan. Ma anche il… Leggi ... informazione

Milan, Mirante dopo l’addio: “Settimane di riflessione, Fonseca Buon approccio coi ragazzi” - milan, Mirante dopo l’addio: “Settimane di riflessione, Fonseca Buon approccio coi ragazzi” - Dopo aver dato il suo addio al milan al termine di milan-Salernitana finita 3-3, Antonio Mirante è intervenuto oggi 27 maggio a Radio TV Serie A. Argomento ... footballnews24

Calcio: Milan. Bonera in panchina per amichevole di Perth contro Roma - Calcio: milan. Bonera in panchina per amichevole di Perth contro Roma - Il 31 maggio i rossoneri scenderanno in campo in Australia milanO (ITALPRESS) - Congedato Stefano Pioli e in attesa di nominare il nuovo allenatore, sarà Daniele Bonera a sedere sulla panchina del ... sport.tiscali