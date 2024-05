Allenatore Milan Criscitiello | De Zerbi e Conte occhio ai rimpianti Fonseca …

Criscitiello è un fiume in piena: "Non può più fare calcio, un bluff. Chi lo prende è pazzo" - criscitiello è un fiume in piena: "Non può più fare calcio, un bluff. Chi lo prende è pazzo" - In un articolo sul sito di Sportitalia il giornalista sportivo Michele criscitiello ha lanciato un duro attacco nei confronti di un dirigente italiano. Nelle pagelle di fine anno su Sportitalia.it, ... areanapoli

Criscitiello: "Una banda di ragazzi viziati e con le gomme sgonfie. Troppe prime donne senza tacchi" - criscitiello: "Una banda di ragazzi viziati e con le gomme sgonfie. Troppe prime donne senza tacchi" - Poche soddisfazioni per essere la Roma: una vittoria con la Lazio e due grandi prestazioni europee con il milan. Serve coraggio ma servono anche idee per l’anno prossimo". Chiusura di criscitiello sui ... areanapoli

MILAN - Amichevole con la Roma in Australia il 31 maggio, in panchina ci sarà Bonera - milan - Amichevole con la Roma in Australia il 31 maggio, in panchina ci sarà Bonera - Il milan concluderà ufficialmente la stagione solo il prossimo 31 maggio dopo l'amichevole che i rossoneri disputeranno a Perth, in Australia, contro la Roma. In panchina ci sarà Daniele Bonera, il ... napolimagazine