Allegri torna la suggestione Al Hilal Neymar e Koulibaly pronti ad accoglierlo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo la vittoria della Coppa Italia con la Juventus e l’esonero lampo da parte dei nuovi dirigenti della Juve, Massimilianopotrebbere subito in panchina. Secondo quanto riporta SportMediaset, il tecnico toscano è stato tentato da un club saudita, precisamente l’Al, club fresco vincitore del campionato. Già nel 2023 gli arabi incontrarono l’allenatore della Juve per tentarlo l’11 giugno a Montecarlo. All’epoca l’offerta fu di 30 milioni l’anno per tre stagioni. La situazione di, che deve ancora chiudere il rapporto con la Juventus in maniera definitiva, è il nome in pole nella lista dell’Al-come confermato da Ivan Zazzaroni nel corso della trasmissione Pressing andata in scena domenica sera su Italia1.

