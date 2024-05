Alleanza tra i mercato storici Delegazione dell’Albinelli a Firenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Una visita a un’gemello’ per promuovere una grande iniziativa internazionale per salvaguardare e tutelare il patrimonio dei mercati. UnadelAlbinelli, guidata dal presidente del Consorzio, Andrea Solieri, e dal direttore, Sergio Romagnoli, è stata in visita alCentrale diper siglare un protocollo d’intesa per costituire una associazione internazionale dei mercati, insieme a soggetti quali ildi Berlino, Gerusalemme, Kyoto, Copenaghen, Oslo, Malmo, Barcellona, Riga, Cork, Santander e, in Italia, quello di Livorno. "Il senso dell’iniziativa è chiaro – sottolinea Andrea Solieri, presidente delAlbinelli – ovvero aderire a un memorandum per la tutela e la valorizzazione internazionale dei mercaticoperti.