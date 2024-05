All’Atalanta la medaglia d’oro del Comune di Bergamo | Scelta di cuore e riconoscenza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 27 maggio 2024). L’Atalanta riceverà ladella Città di: la Giunta deldiha approvato la delibera che formalizza il riconoscimento e la consegna avverrà venerdì (31 maggio) nell’Aula Consiliare di Palazzo Frizzoni, in occasione di un Consiglio Comunale straordinario (ingresso su invito). Tradizionalmente, le civiche benemerenze e le medagliedella città vengono riconosciute a fine anno: ilha deciso di anticipare la consegna dell’onorificenza, con una decisione dettata dallo strepitoso successo sportivo conseguito la scorsa settimana a Dublino – dove i nerazzurri hanno battuto il Bayer Leverkusen aggiudicandosi la UEFA Europa League, uno dei massimi titoli calcistici continentali – e per far coincidere la consegna con il giorno dei festeggiamenti del titolo continentale, affiancando la celebrazione istituzionale alla festa del popolo atalantino prevista per la sera stessa.