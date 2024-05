Allarme Tumori | Sempre più pazienti sono under 40

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’sui, si fapiù alto e le frasi dell’esperto oncologo non lasciano tranquilli: “più40” Negli ultimi anni, il panorama oncologico ha registrato un trend preoccupante: l’aumento dei casi di tumore tra i giovani adulti, in particolare sotto i 40 anni.40 -Notizie.com- 26-05-2024Giampaolo Tortora, direttore del Comprehensive Cancer Center del Policlinico Gemelli di Roma, ha condiviso la sua esperienza clinica, notando un incremento significativo di neoplasie tipicamente associate a fasce d’età più avanzate. Questa tendenza solleva interrogativi urgenti sulla necessità di indagare e comprendere le cause sottostanti.precoci: il fenomeno purtroppo è in crescita La constatazione di Tortora si basa su osservazioni dirette nel suo ambulatorio dove, rispetto a 15-20 anni fa, è evidente un aumento dei giovaniaffetti da tipologie tumorali solitamente rare nella loro fascia d’età.

