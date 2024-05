Alexandra Saint Mleux chi è la fidanzata di Leclerc

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 27 maggio 2024)di, è diventata una presenza familiare nel paddock della Formula 1, affiancando il campione della Ferrari in quasi tutte le sue gare. La loro storia d’amore è una delle più seguite e affascinanti nel mondo dei motori e non solo. Ma chi è davvero questa giovane donna che ha conquistato il cuore del talentuoso pilota?, 22 anni, è una studentessa di storia dell’arte. La sua passione per l’arte si riflette nel suo stile sofisticato e nel suo occhio per i dettagli, qualità che emergono anche nelle sue apparizioni pubbliche al fianco di. La loro prima uscita ufficiale risale al 2023, durante il celebre torneo di Wimbledon. Quella fu l’occasione in cui la coppia decise di rendere pubblica la loro relazione, che aveva preso forma nel corso dell’anno precedente.