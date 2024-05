Alessio Falsone e Anita Olivieri si sono lasciati | il comunicato

(Di lunedì 27 maggio 2024)si. Dopo la fine del Grande Fratello, la coppia ha proseguito la frequentazione per qualche mese fino alla rottura con tanto di foto al tramonto.siha condiviso la notizia su Instagram condividendo una foto coned alle spalle un bel tramonto: Cari amici, qui per dirvi che io eabbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratterialitante così come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi. Restano immutati l' affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo.

Anita Olivieri e Alessio Falsone nonostante il Grande Fratello sia finito da un po’ di tempo e si stiano godendo del tempo insieme, non perdono occasione di tanto in tanto per stuzzicare Beatrice Luzzi , facendolo probabilmente per visibilità. Infatti, i due mentre si trovavano in un locale hanno ... anticipazionitv

Alessio Falsone ha spiegato sui social che lui e Anita Olivieri non sono stati invitati al compleanno di Vittorio Menozzi L'articolo Vittorio , nessun invito alla festa di compleanno per Alessio e Anita! Falsone gli lancia una bordata (VIDEO) proviene da Novella 2000. novella2000

Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono lasciati: “Troppe differenze tra di noi” - anita Olivieri e Alessio falsone si sono lasciati: “Troppe differenze tra di noi” - E’ finita la brevissima storia d’amore tra anita Olivieri e Alessio falsone. I due si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello nei mesi scorsi e dopo una breve frequentazione hanno deciso di ... televisionando

Anita Olivieri commossa, la sorpresa di compleanno degli ex gieffini a Ibiza: «Ma vi merito» - anita Olivieri commossa, la sorpresa di compleanno degli ex gieffini a Ibiza: «Ma vi merito» - anita Olivieri è a Ibiza insieme ad Alessio falsone, Letizia Petris, Paolo Masella, Angelica Baraldi e al suo fidanzato Riccardo Romagnoli. Gli ex gieffini sono partiti alla volta della Spagna per una ... leggo

Anita Olivieri, compleanno d'amore a Ibiza: ma non c'è solo Alessio Falsone. «Mi fate bene al cuore» - anita Olivieri, compleanno d'amore a Ibiza: ma non c'è solo Alessio falsone. «Mi fate bene al cuore» - anita Olivieri, protagonista indiscussa dell'ultima edizione del Grande Fratello, oggi 25 maggio compie 27 anni. Per l'occasione l'ex gieffina è volata a Ibiza in compagnia ... leggo