Alessandro Impagnatiello in aula a Milano | Così ho ucciso Giulia Tramontano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Oggi, lunedì 27 maggio 2024, a un anno esatto dall’omicidio di, il suo assassinoè stato interrogato davanti alla Corte d’Assise dinel processo che lo vede imputato per omicidio pluriaggravato, interruzione non consensuale di gravidanza e vilipendio di cadavere. “La sera del 27 maggio ho”, conferma inl’ex barman di 31 anni, che all’epoca del delitto era il compagno della vittima. “La persona che ero in quel periodo – ha precisato – non è quella che sono adesso. Sono qui oggi per dire la verità perché adesso sono lucido e consapevole rispetto alla persona che ero il primo giugno”, la notte ciò in cui venne sottoposto a fermo.uccisecon 37 coltellate: la ragazza, 29 anni, era incinta al settimo mese di loro figlio, un maschietto, per il quale era già stato deciso il nome: Thiago.