Alessandro Impagnatiello confessa | Immobile alle sue spalle ho colpito Giulia al collo le ho dato il veleno due volte per farla abortire

(Di lunedì 27 maggio 2024) Una confessione totale, drammatica, che ricalca punto per punto l’impianto accusatorio.ha ammesso di aver uccisoTramontano, di aver nascosto il cadavere e di averla avvelenata per uccidere il bambino che aveva in grembo. La vittima fu colpitaspcome ha rivelato l’imputato in aula nel giorno del suo interrogatorio da parte dell’accusa davanti ai giudici della Corte d’assise di Milano. “sue spl’ho colpita al” ha detto l’uomo. Prima di rivelare questo particolare, che però era stato già ipotizzato dal medico legale perché la vittima non aveva lesioni da difesa, il 35enne aveva esordito dicendo che avrebbe detto la verità: “La persona che ero in quel periodo non è quella di oggi.

Alessandro Impagnatiello torna a parlare in aula durante il processo per l' Omicidio della fidanzata Giulia Tramontano . Davanti ai giudici il giovane ha ammesso di aver ucciso la donna, che era al settimo mese di gravidanza, e di averne occultato il cadavere. Nel suo intervento, il barista ha ...

A un anno esatto dall'omicidio, in aula le parole dell'ex barman reo confesso del delitto. «L'ho colpita al collo e non ha potuto difendersi». Presenti i familiari della 29enne

