Alessandro Impagnatiello cercò risultati sulle partite dopo il femminicidio di Giulia Tramontano

(Di lunedì 27 maggio 2024), l’uomo imputato per ildella fidanzataincinta al settimo mese di gravidanza, la notte del 27 maggio dell’anno scorso, dall’esame dello smartphone di lui, è emerso che quando già aveva accoltellato la donna e si trovava sotto casa dell’altra donna in attesa che tornasse dal lavoro, stesse guardando idelledi calcio, in particolare Atalanta-Inter. In aula è stato sentito il comandante della squadra omicidi dei carabinieri di Milano, Giulio Buttarelli, che ha illustrato l’esito delle analisi sui telefoni e gli altri dispositivi, come un tablet, di. È stato confermata la ricerca sul web di diverse parole attinenti l’avvelenamento: “Veleno mortale fatto in casa”, “cloroformio”, “ammoniaca feto”, “veleno per topi”.