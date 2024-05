Alessandra Amoroso e Big Mama insieme nel singolo Mezzo rotto

(Di lunedì 27 maggio 2024)e Bigper la prima volta neldal titoloe Bigper la prima volta in(Epic / Sony Music), il nuovofuori ovunque venerdì e da ora in pre-save e pre-add., prodotto da ZEF certifica l’amicizia e complicità musicale tra le due artiste, iniziato nel 2022 durante l’ultimo tour diin cui Bigha aperto la data di Napoli, grazie all’operazione nata dalla collaborazione dicon Spotify Equal. Entrambe sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo, hanno duettato anche all’Arena di Verona per Una Nessuna Centomila, evento che le ha viste entrambe schierate per la lotta contro la violenza sulle donne. .

Alessandra Amoroso e BigMama insieme per la prima volta in “Mezzo Rotto” (Epic / Sony Music), il nuovo singolo fuori ovunque venerdì e da ora in pre-save e pre-add. Alessandra Amoroso e BigMama il singolo “Mezzo Rotto” arriva venerdì “Mezzo Rotto“, prodotto da ZEF e scritto da Stefano ... metropolitanmagazine

Musica News- Alessandra Amoroso e Bigmama insieme per la prima volta con ‘Mezzo rotto’, il nuovo singolo in uscita da venerdì prossimo - Musica News- Alessandra amoroso e Bigmama insieme per la prima volta con ‘Mezzo rotto’, il nuovo singolo in uscita da venerdì prossimo - Della serie ‘mai porre limiti alla provvidenza’, ecco l’ennesima operazione che davvero non ci aspettavamo o meglio, forse sì, visto ormai il livello di mediocrità raggiunto dal panorama musicale nost ... italiasera

ALESSANDRA AMOROSO e BIGMAMA insieme per la prima volta in “MEZZO ROTTO” - ALESSANDRA amoroso e BIGMAMA insieme per la prima volta in “MEZZO ROTTO” - ALESSANDRA amoroso e BIGMAMA insieme per la prima volta in “MEZZO ROTTO” IL NUOVO SINGOLO DA VENERDÌ FUORI OVUNQUE Da ora in pre-save e pre-add ... politicamentecorretto

Alessandra Amoroso e BigMama insieme per la prima volta, ecco il loro nuovo singolo "Mezzo Rotto" - Alessandra amoroso e BigMama insieme per la prima volta, ecco il loro nuovo singolo "Mezzo Rotto" - Alessandra amoroso e BigMama insieme per la prima volta, ecco il loro nuovo singolo "Mezzo Rotto", fuori ovunque dal 31 maggio. tgcom24.mediaset