Alberto Matano quando si è lamentato con la Rai per l’ospitata di Barbara d’Urso a TvTalk

(Di lunedì 27 maggio 2024) Lo scorso marzo Massimo Bernardini ha ospitato aper parlare di Pomeriggio 5. All’epoca, ovviamente, nessuno avrebbe potuto immaginare che quella sarebbe stata la sua ultima edizione. Tant’è,– conduttore della concorrente La Vita In Diretta – non ha preso benissimo quele tutti gli elogi che le sono stati fatti. A confessarlo è stato oggi proprio Bernardini a FQ Magazine. Dopo aver spiegato che asono sempre stati invitati tutti i protagonisti della tv (Rai, Mediaset, Sky, Discovery…), Massimo Bernardini ha aggiunto: “Cambia dirigenza e chi arriva puntualmente dice ‘ecco, ospitano la concorrenza’, ogni volta tocca spiegare la necessità del programma di avere ospiti da ogni canale, per essere terzi.

News tv. “La vita in diretta” , Alberto Matano cede la conduzione ai colleghi : chi prende il suo posto – Anche per La vita in diretta la stagione tv è arrivata al capolinea. L’ultima puntata dell’edizione invernale condotta da Alberto Matano andrà in onda venerdì 31 maggio 2024, ma da lunedì 3 ... tvzap

Bernardini e Barbara D'Urso Alberto Matano si è lamentato quando Barbara D’Urso andò ospite a Tv Talk. Lo racconta lo stesso conduttore del programma di Rai 3, Massimo Bernardini , da cui si è definitivamente congedato sabato per andare in pensione. “C’è chi, dentro la Rai, si è lamentato senza ... davidemaggio

Alberto Matano si è lamentato della presenza di Barbara d'Urso quando andò come ospite a TV Talk, il programma di analisi televisiva di Rai3. L'episodio, raccontato da Massimo Bernardini , ex conduttore del programma, ha svelato una nuova tensione tra il conduttore de La Vita in Diretta e l'ex ... tvpertutti

Alberto Matano e la rivalità con la D’Urso: “Dovete dire che vince La vita in diretta”, retroscena choc - alberto matano e la rivalità con la D’Urso: “Dovete dire che vince La vita in diretta”, retroscena choc - Massimo Bernardini rivela un retroscena a sorpresa su alberto matano Dopo l’addio a TV Talk, Massimo Bernardini si racconta in una intervista al FQ ... televisionando

Massimo Bernardini: «Alberto Matano Un episodio non mi è piaciuto». Il retroscena sulla sfida con Barbara D'Urso - Massimo Bernardini: «alberto matano Un episodio non mi è piaciuto». Il retroscena sulla sfida con Barbara D'Urso - Massimo Bernardini ha condotto il programma Tv Talk (in onda su Rai 3 il sabato pomeriggio), per ben 542 puntate e, proprio qualche settimana fa, ha annunciato che lascerà la trasmissione ... leggo

Alberto Matano e la rivalità con Barbara D’Urso: "Dovete dire che vinciamo noi", retroscena shock - alberto matano e la rivalità con Barbara D’Urso: "Dovete dire che vinciamo noi", retroscena shock - Quella tra alberto matano, conduttore de La vita in diretta, e Barbara D’Urso, ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, è una rivalità nata ormai molto tempo fa. D’altronde, quando Barbarella era alle ... libero