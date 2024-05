Alberto Angela torna su Rai1 con lo speciale Pompei le nuove scoperte

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 27 maggio 2024), lecon una puntatadi “Meraviglie” che porta lo spettatore nel cuore della città sommersa dal Vesuvio nel 79 d.C. Una passeggiata di tre chilometri, guidata da, porta lo spettatore attraverso la città sommersa dalla furia del Vesuvio nel 79 d.C. Lunedì 27 maggio 2024 suva in onda una puntatadi “Meraviglie”, girata con un unico piano sequenza (tecnica cara a maestri del Cinema come Robert Altman), per due ore e dieci minuti illude lo spettatore di trovarsi davvero per le vie di, portato per mano dae incontrando archeologi, restauratori e il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel, in una privatissima visita al sito. Vedere losarà come attraversare l’antica città con gli occhi di unano di duemila anni fa che vede risorgere dal materiale vulcanico gli oggetti quotidiani, gli affreschi, i graffiti e le tracce della propria vita di allora.