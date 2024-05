Alberghi semi chiusi - turismo ’mordi e fuggi’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Arriva con giugno l’estate vera e dunque i turisti. Fino ad ora è stata una primavera ‘mordi ee cioè tante persone in città dietro le guide – un successo i mosaici del Duomo –, ma ancora con alcune struttureere chiuse proprio per il fatto che non c’era domanda e il tempo non ha nemmeno aiutato. Fino ad alcuni giorni fa almeno quattronel tratto nord di viale Trieste come il Caravelle, l’Atlantic, il Mare che hanno iniziato ora ad aprire le stanze per essere pronti alla partenza di giugno. Il tutto in attesa dei grandi eventi sportivi – maxi torneo di basket – ma anche grazie ad una serie di iniziative che hanno portato in città 250 giovani con accompagnatori dalla Ucraina e dalla prossima settimana 400 ragazzi che arrivano invece dalla Bielorussia.