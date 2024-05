Al via la ’Settimana Calderarese’ Musica - spettacoli e gastronomia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) È iniziata ’La Settimana, l’ormai tradizionale festa nata nel 1981 a Calderara. La kermesse è in programma fino al prossimo 2 giugno con un’edizione speciale: il format della 9 giorni di, sport, spettacolo, animazione ecomprende proposte nuove e per tutte le età suggerite dai cittadini tramite un apposito questionario che era stato diffuso dall’amministrazione comunale alla fine dell’edizione 2023. La kermesse, ideata e organizzata dall’amministrazione comunale, questa quarantaduesima edizione si avvale della collaborazione di: Pro loco Calderara Viva, Nuovo comitato commercianti e associazioni del territorio che danno supporto organizzativo e tecnico. Tra le novità, le iniziative dedicate ai più piccoli. Tra la piazza antistante la Casa e la cultura e la biblioteca si tengono attività per bambini: dall’area baby sport ai giochi di Bimbo Tu, dal laboratorio di burattini ai pomeriggi di letture e allo spazio per i giochi di una volta.