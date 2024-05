Al via il terzo corso sulla medicina nucleare | giovedì al Complesso monumentale S Maria La Nova

(Di lunedì 27 maggio 2024) Quest’anno il III“Laall’Ospedale del Mare” si sposta nel centro di Napoli e diviene “Lanel Corpo di Napoli”. L ‘evento scientifico si terrà30 maggio 2024 a Napoli, nelS.Laun incantevole e sorprendente contesto ricco di storia, arte, religiosità e mistero. La, con le sue basi molecolari, contribuisce e anticipa la frontiera più moderna della, ladi Precisione e Personalizzata. La visione multidisciplinare del paziente con l’affascinante sintesi tra imaging strutturale e funzionale e le grandi potenzialità in campo oncologico delle Terapie con Radioligandi aprono nuovi scenari di elevato impatto clinico. L’esigenza di una visione globale che travalichi anche l’ambito strettamente scientifico, in un più ampio contesto storico e spirituale evocato dal luogo, trova testimonianza di alto valore culturale nell’intervento straordinario dello scrittore napoletano Giuseppe Montesano.

Russia, guerra nucleare possibile La risposta degli esperti dopo l'annuncio delle esercitazioni al confine con l'Ucraina - Russia, guerra nucleare possibile La risposta degli esperti dopo l'annuncio delle esercitazioni al confine con l'Ucraina - La Russia ha iniziato esercitazioni nucleari con armi tattiche non lontano dal confine con l'Ucraina. La Francia ha effettuato il primo test di un missile aggiornato con capacità nucleare. A questo ... ilmessaggero

Caserta, sos per i tetti di spesa: «I pazienti oncologici non sono tutelati» - Caserta, sos per i tetti di spesa: «I pazienti oncologici non sono tutelati» - «I pazienti oncologici non sono tutelati. Una volta completate le terapie, ci troviamo di fronte i tetti di spesa e dobbiamo pagare di tasca nostra tac ed esami diagnostici». È ... ilmattino

Settimana della tiroide: più informazione, meno esami inutili - Settimana della tiroide: più informazione, meno esami inutili - La Settimana mondiale della tiroide, che ha tenuto banco in questi giorni, aveva come tema conduttore quest’anno lo slogan “più informazione meno esami inutili”, a sottolineare l’importanza di affidar ... quotidiano