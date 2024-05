Al via il progetto di Aerolinee Siciliane una nuova compagnia aerea per agevolare la mobilità | Previsti sconti del 15% sui biglietti

(Di lunedì 27 maggio 2024) Unatutta siciliana. Non è un sogno ma uncon basi concrete. Gli obiettivi sono ambiziosi: restituire ai siciliani il diritto allaa prezzi contenuti e offrire le condizioni per creare nell’isola ricchezza e occupazione producendo reddito e sviluppo nel turismo, nelle attività industriali, logistiche e commerciali. Si chiamaed è un

Brusciano, Giornata della Legalità 2024 in Casa Comunale - Brusciano, Giornata della Legalità 2024 in Casa Comunale - Brusciano, 27 Maggio – Il 23 maggio del 1992 nei pressi di Capaci in Sicilia vennero uccisi in un attentato terroristico-mafioso il Giudice Giovanni Falcone, la moglie, Francesca Morvillo, anche lei M ... sciscianonotizie

Estate Fiorentina diffusa e inclusiva: quattro mesi di concerti, cinema, teatro, danza, eventi per bambini - Estate Fiorentina diffusa e inclusiva: quattro mesi di concerti, cinema, teatro, danza, eventi per bambini - Da giugno a settembre 122 progetti, sei eventi speciali e dieci festival diffusi in ogni angolo della città, sarà impossibile annoiarsi ... intoscana

Supertreno in Giappone, elezione provinciale dà via libera - Supertreno in Giappone, elezione provinciale dà via libera - Roma, 27 mag. (askanews) – Per il primo ministro giapponese Fumio Kishida le elezioni nella prefettura di Shizuoka sono state una delusione, perché ha vinto l’esponente proposto dall’opposizione, ma p ... askanews