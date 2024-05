Al GP di Monaco parata di vip belle e sexy | ecco i look delle famose

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 27 maggio 2024) Già che sei a Cannes, vuoi non fare un salto a Monte Carlo? Come ogni anno, il GP diha segnato la fine di un maggio ricco di appuntamenti in Costa Azzurra. Molte star, che nei giorni scorsi avevano presenziato alla manifestazione cinematografica, si sono spostate alla gara di Formula 1. Dal red carpet al paddock, cambiano ima la sensualità è inalterata. Le reali Charlene e Alberto diAl GP diè doveroso partire dalle padrone di casa, le reali monegasche. Le royal hanno tenuto fede alle loro consuete scelte stilistiche, affidandosi ai brand che le vestono nelle grandi occasioni. Charlene Wittstock si è affidata a Louis Vuitton, optando per una jumpsuit blu elettrica abbinata a décolleté nere con inserti in pelle marrone chiaro.