Al cinema in settimana | da Milano a Marcello mio

(Di lunedì 27 maggio 2024) Arriva al– The inside story of fashion”. Il film, che approda nelle sale lunedì 27 maggio, racconta la storia della moda italiana a partire dai gloriosi anni 80, quando l’industria del fashion è stata motore della ripresa internazionale ed è definitivamente assurta a simbolo principe dell’artigianato italiano. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Il regno del pianeta delle scimmie”, “Vangelo secondo Maria”, “If – Gli amici immaginari”, “Abigail” e “Furiosa – A Mad Max saga”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in. LUNEDI’ 27 MAGGIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo “Bob Marley: One love” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21); “Sick of Myself” (ore 20:45).

Pechino, 14 mag – (Xinhua) – Sara’ organizzata una settimana del cinema francese come parte della 26ma edizione dello Shanghai International Film Festival , in programma dal 14 al 23 giugno, hanno dichiarato oggi gli organizzatori durante una conferenza stampa. Poiche’ quest’anno ricorre il 60mo ... romadailynews

Arriva al cinema “Capitan Harlock – L’arcadia della mia giovinezza”. Il film, che narra la giovinezza del celebre corsaro, approda nelle sale dal 20 al 22 maggio per celebrare il 45esimo anniversario del debutto di uno dei personaggi più iconici dell’intera animazione giapponese in una serie ... bergamonews

Siani chiama all’Ascensore: "Veniamo a girare da voi" - Siani chiama all’Ascensore: "Veniamo a girare da voi" - Il regista e attore cerca location per il film con Pieraccioni e telefona al ristorante, il titolare: "Un onore, faremo tutto gratis". Dal 31 la ricerca di comparse. msn

Guida TV Sky e NOW 26 Maggio - 1 Giugno: Sky Cinema Classic, Enea, Diabolik - Chi Sei - Guida TV Sky e NOW 26 Maggio - 1 Giugno: Sky cinema Classic, Enea, Diabolik - Chi Sei - GUIDA TV SKY / NOW | 26 MAGGIO - 1 GIUGNO 2024 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaf ... digital-news

Diabolik - Chi Sei Il Capitolo Conclusivo della Trilogia - Prima TV Sky Cinema e NOW - Diabolik - Chi Sei Il Capitolo Conclusivo della Trilogia - Prima TV Sky cinema e NOW - Arriva in prima TV su Sky il capitolo conclusivo della trilogia dedicata al Re del Terrore firmata dai Manetti Bros., DIABOLIK - CHI SEI, in onda lunedì 27 maggio alle 21:15 su Sky cinema Uno (e alle ... digital-news