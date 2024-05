Al Bano assente alla seconda puntata di Io Canto Family Al suo posto arriva la figlia Jasmine

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 27 maggio 2024)Carrisi Sostituzione provvisoria in giuria nel secondo appuntamento di Io, in onda stasera su Canale 5. Le undici coppie rimaste in gara nello show condotto da Michelle Hunziker, almeno per questa settimana, dovranno infatti fare a meno dei giudizi di Al. Aldel cantante ci sarà laCarrisi. Dopo essersi esibita col padre la scorsa settimana, anche per annunciare la sua presenza provvisoria,siederà al fianco di Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi, chiamati ancora una volta ad esprimere i loro giudizi sui talenti in gara. Per la Carrisi non si tratta della prima volta in un talent show, poiché nel 2020 condivise proprio con il padre l’avventura a The Voice Senior in veste di coach.