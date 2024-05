Aiuto - la teoria gender…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di lunedì 27 maggio 2024) Da anni non ci capitava di parlare di “gender”, e oggi lo facciamo con riluttanza avendo davvero tanti articoli che spiegano le cose per filo e per segno. Purtroppo però sono articoli scritti pre-pandemia, oggi malamente indicizzati e su cui in pochi capitate durante le vostre ricerche online. FONTE Il ManifestoOggi – visto appunto quante volte abbiamo trattato la materia – abbiamo cercato di riassumere in un singolo articolo quanto riportato in undici anni di smentite e approfondimenti sul tema. Quanto segue speriamo possa aiutarvi a comprendere quanto certi politici e giornalisti vi stiano prendendo per i fondelli quando usano il termine “gender”. Nel farlo abbiamo scelto, per una volta, di usare solo link a nostri vecchi articoli.