Aiuto - fermate tutto Isola dei Famos - il drammatico incidente in diretta | urla di Khady e terrore in studio

(Di lunedì 27 maggio 2024) Momenti didurante l’ultima puntata dell’deii. Durante una delle prove mostrate indurante la nuova puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria con opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, i capelli della modellasono rimasti incastrati durante la gara della centrifuga. La prova è stata interrotta immediatamente e la naufraga è stata subito liberata e mandata dal medico per un controllo. Tempestivo anche l’intervento dell’inviata in Honduras Elenoire Casalegno che ha subito interrotto la centrifuga quando ha sentito ledella concorrente. Anche il naufrago Aras Senol, impegnato nella prova della centrifuga insieme alla modella, è intervenuto e nel tentativo di mettere in salvo la concorrente ed è rimasto incastrato con la maglia.