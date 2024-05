Air Berlusconi ha volato di più dopo la scomparsa di Silvio Ma figli e manager mangiano di più a bordo e le perdite lievitano

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 27 maggio 2024) Cento venti ore in volo sugli aerei privati più dell’anno prima, ma 64 ore in meno adell’elicottero di casa Agusta AW139, che spesso veniva utilizzato dal fondatore del gruppo. Ha sfrecciato nei cieli internazionali più degli anni precedenti Airproprio nell’anno delladel suo fondatore,hanno utilizzato più del solito gli aereo taxi di Alba servizi aerotrasporti, la società del gruppo Fininvest che organizza voli privati sia per gli spostamenti del gruppo sia affittando a terzi. Non c’erano più riserve per coprire il nuovo rosso di bilancio Complessivamente nel 2023 dai voli sono stati incassati 14 milioni di euro, quasi 2 milioni più dell’anno precedente. Ma il bilancio della società si è chiuso con una perdita di 6,2 milioni di euro contro la perdita di 5,7 milioni di euro dell’ultimo anno in cui ha approfittato di quegli aerei il capostipite