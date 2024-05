(Di lunedì 27 maggio 2024) L'ha ulteriormente aumentato le suedinegli ultimi mesi, accelerando il suo programma nucleare. Lo rivela un rapporto confidenziale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica () consultato. L'11 maggio leammontavano a 6.201,3 kg (rispetto ai 5.525,5 kg di febbraio), più di 30ilautorizzato dall'accordo internazionale del 2015, anche se Teheran nega di voler acquisire la bomba. .

Iran, Aiea: scorte di uranio arricchito 30 volte oltre limite - Iran, Aiea: scorte di uranio arricchito 30 volte oltre limite - Le scorte di uranio arricchito dell'Iran superano di 30 volte il limite autorizzato dall'Aiea. Lo annuncia la stessa agenzia atomica, sottolineando come negli ultimi mesi Theran abbia accelerato il su ... tgcom24.mediaset

Aiea, scorte di uranio arricchito in Iran 30 volte oltre limite - Aiea, scorte di uranio arricchito in Iran 30 volte oltre limite - L'Iran ha ulteriormente aumentato le sue scorte di uranio arricchito negli ultimi mesi, accelerando il suo programma nucleare. Lo rivela un rapporto confidenziale dell'Agenzia internazionale per ... ansa

Le scorte di uranio arricchito dell'Iran superano di 30 volte il limite autorizzato - Le scorte di uranio arricchito dell'Iran superano di 30 volte il limite autorizzato - Le scorte di uranio arricchito dell'Iran superano di 30 volte il limite autorizzato dall'AIEA. Lo annuncia la stessa Agenzia internazionale per l'energia atomica. L'Iran ha ulteriormente aumentato le ... cdt.ch