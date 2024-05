Aiea | in Iran aumento scorte uranio

(Di lunedì 27 maggio 2024) 22.35 L'ha aumentato di 30 volte, oltre il limite autorizzato, le suediarricchito. Negli ultimi mesi Teheran ha accelerato il programma nucleare,secondo un rapporto confidenziale dell',l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. L'in questo momento possiede 142,1 chili diarricchito fino al 60% con una crescita di 20,6 chili rispetto all'ultima rapporto dell', risalente allo scorso febbraio.

