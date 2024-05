Aids esperti | Migliore qualità di vita con trattamenti long acting contro Hiv

«Io sto qua. Questa è zona mia, vi ammazzo» . Così Massimiliano Minnocci, conosciuto al grande pubblico con il nome “ Brasiliano” , si era rivolto alle forze di polizia davanti a un bar nel quartiere Roma no di Pietralata, nel 2018. Gli agenti erano intervenuti perché il culturista ed ex ultras della ... open.online

Zelensky: "Ora armi per la difesa". Medvedev, guerra mondiale se Usa attaccano obiettivi russi - Zelensky: "Ora armi per la difesa". Medvedev, guerra mondiale se Usa attaccano obiettivi russi - Il governatore di Kharkiv: bomba guidata sulla città, un civile ucciso e 10 feriti Un civile è stato ucciso e 10 feriti in un attacco russo alla città orientale ucraina di Kharkiv lunedì, ha detto il ... msn

Theresa Solomon. «Noi donne del Sudafrica: contro l'apartheid, per la libertà» - Theresa Solomon. «Noi donne del Sudafrica: contro l'apartheid, per la libertà» - L'attivista, compagna di Mandela e prima sindaca non bianca di Città del Capo: «Sono state sette volte in prigione, ora prego perché le prossime elezioni non si svolgano nella violenza» ... avvenire

Siu, la procura valuta un ricorso contro la scarcerazione del marito - Siu, la procura valuta un ricorso contro la scarcerazione del marito - All'indomani della scarcerazione di Jonathan Maldonato accusato di tentato omicidio per il ferimento della moglie, l 'influencer biellese Soukaina El Basri, la Procura si riserva iniziative sul ... rainews