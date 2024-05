Aids esperti | Migliore qualità di vita con trattamenti long acting contro Hiv

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - L'avvento di terapie efficacil'Hiv ha da tempo cambiato il volto di questa patologia. Oggi, le persone che ricevono questa diagnosi "sono piùeve", ma restano ancora sotto scacco di un vissuto di colpa, noto come "stigma e, soprattutto, autostigma". Nuovi "a lunga durata d'azione" () possono essere un aiuto non solo dal punto di vista infettivo, anche per "l'aspetto psicologico". Lo hanno spiegato gliintervenuti al webinar 'Come aumentare oggi ladelladella persona con Hiv?', secondo appuntamento della rubrica 'Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani', promossa da Adnkronos in collaborazione con ViiV Healthcare, trasmessa oggi e disponibile sui canali web e social del Gruppo editoriale.