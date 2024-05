Ai Stories | Lezioni di irreparabile

(Di lunedì 27 maggio 2024) Per la maestra Tiziana della classe 5A della Scuola Primaria “Miracolini” era arrivato ancora una volta un ultimo giorno di scuola e un ultimo giorno con gli studenti che aveva visto crescere negli ultimi cinque anni. Un giorno di gioia e, perché non dirlo, di lacrime e abbracci. La maestra Tiziana aveva un modo per salutare i suoi studenti e tenerne memoria. Chiedeva a loro una lettera. Un pensiero. Un’immagine di quella lunga storia. Un ricordo. Un desiderio. Nulla da correggere. Tutto da conservare. I suoi studenti le lasciavano in genere pensieri dolci come lo zucchero, carezze in forma di parole perché quei cinque anni sono i più belli di tutti e tutti lo sanno. In genere. Quell’anno, però, le arrivò anche una lettera, come dire, con un po’ di sale.

I sindaci di Vaiano, Primo Bosi e di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno intervengono sulla scuola di Schignano . "La realizzazione della nuova s materna di Schignano è una priorità che non va messa in discussione e neppure ‘rivista’ come sostiene, nel suo programma, la candidata Vivarelli. è ... lanazione

Serie A - De Laurentiis: "Conte al Napoli Tra 10 giorni si saprà tutto. Razzismo in Italia No, frustrazioni personali" - Serie A - De Laurentiis: "Conte al Napoli Tra 10 giorni si saprà tutto. Razzismo in Italia No, frustrazioni personali" - La scuola da sola non bastano e non è adeguata perché ha professori che non sono in grado di educare in modo moderno i nostri ragazzi e quindi i problemi sono molteplici. Criticare è facile, il ... eurosport

Premio Rosa Camuna 2024: menzione speciale a Claudio Fociani, restauratore di Briosco - Premio Rosa Camuna 2024: menzione speciale a Claudio Fociani, restauratore di Briosco - Il restauratore di Briosco Claudio Fociani riceverà una menzione speciale all’interno dei “Premi Rosa Camuna”. ilcittadinomb

Inclusività, dialogo, servizi: a Bari un dibattito sul futuro della scuola - Inclusività, dialogo, servizi: a Bari un dibattito sul futuro della scuola - Nella sede de La Giusta Causa Antonella Vulcano e Maurizio Lembo, candidati al consiglio comunale per la lista Bari Bene Comune, hanno dialogato con esponenti del mondo scolastico e sindacale ... baritoday