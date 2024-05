(Di lunedì 27 maggio 2024) Così come subito dopo l’arresto, anche in occasione dell'interrogatorio in sede di udienza di convalida, il 35ennesi è avvalso della facoltà di non rispondere, trincerandosi nel silenzio su quanto accaduto a Cianciana giovedì scorso. .

Agrigento, accoltella la moglie e i due figli piccoli: Daniele Alba fa scena muta davanti al giudice - Agrigento, accoltella la moglie e i due figli piccoli: daniele alba fa scena muta davanti al giudice - Così come subito dopo l’arresto, anche in occasione dell'interrogatorio in sede di udienza di convalida, il 35enne daniele alba si è avvalso della ... fanpage

Accoltellamento di Cianciana, l’indagato non risponde al giudice - Accoltellamento di Cianciana, l’indagato non risponde al giudice - L'uomo, che ha 35 anni, ha comunicato l'intenzione di non rispondere alle domande, quindi l'udienza si è subito conclusa. meridionews

Cianciana, il meccanico che ha accoltellato moglie e figli fa scena muta davanti al giudice - Cianciana, il meccanico che ha accoltellato moglie e figli fa scena muta davanti al giudice - Si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia, davanti al gip di Sciacca Antonino Cucinella, il meccanico trentacinquenne di Cianciana. agrigento.gds