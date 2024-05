‘Agostino Di Bartolomei – Il capitano silenzioso’ | dal 30 maggio su RaiPlay Sound il podcast dedicato al grande capitano della Roma a 30 anni dalla sua morte

(Di lunedì 27 maggio 2024) Esce sugiovedì 30, nel giorno del trentennaledi Agostino Di, il nuovoDi– Il, a cura di Manuel Fondato: 4 puntate dedicate interamente alla storia delcampione d’Italia 1983, che il 301994 si è tolto la vita, sparandosi un colpo di pistola, a Castellabate, dove si era stabilito alla finesua carriera. Quel giorno erano trascorsi 10esattifinale di Coppa dei Campioni tra lae il Liverpool, punto più altocarriera di Agostino. Per lui,no enista, guidare la sua squadra verso l’ultimo attopiù prestigiosa competizione continentale per club, mai raggiunta prima, nello stadio di casa, l’Olimpico, era quanto di meglio potesse desiderare, fin da quando calcava i campi di periferia a Tor Marancia.

‘Ago capitano silenzioso’ è il titolo dell’o maggio al capitano Agostino Di Bartolomei , a Roma dal 28 maggio al 2 giugno . Un O maggio a Agostino Di Bartolomei . Dal 28 maggio al 2 giugno , il palcoscenico del Teatro Cometa off di Testaccio si illumina per accogliere “Ago capitano silenzioso”, uno ... notizie

L'omaggio di RaiPlay Sound al capitano della Roma, campione d’Italia 1983, poi leader nel Milan - L'omaggio di RaiPlay Sound al capitano della Roma, campione d’Italia 1983, poi leader nel Milan - Si intitola "Agostino Di bartolomei – Il capitano silenzioso" ed è il nuovo podcast di RaiPlay Sound dedicato al grande capitano della Roma 1983. gazzetta

Agostino Di Bartolomei, un podcast sul "capitano silenzioso" a 30 anni dalla sua morte - Agostino Di bartolomei, un podcast sul "capitano silenzioso" a 30 anni dalla sua morte - RaiPlay Sound omaggia il grande capitano della Roma, campione d’Italia 1983, con 4 episodi che ne ripercorrono storia e carriera ... romatoday

Roma-Milan in Australia, le curiosità dell’amichevole di fine campionato - Roma-Milan in Australia, le curiosità dell’amichevole di fine campionato - Il 31 Maggio in Oceania, all'Optus Stadium di Perth, andrà in scena una gara amichevole tra le due squadre. Ecco cosa accomuna le due società e chi verrà ricordato. news.fidelityhouse.eu