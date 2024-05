Aggressione a Chef Rubio si indaga per lesioni aggravate dall' odio razziale

(Di lunedì 27 maggio 2024) La procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine per, in riferimento all'subita da Gabriele Rubini, in arte “”, avvenuta il 15 maggio scorso, fuoria sua casa a Frascati, ai Castelli Romani. Il procedimento, al momento contro ignoti, è stato avviato dopo una denuncia presentatao stesso Rubini, noto anche per le sue posizioni pro-Palestina, il quale aveva accusato del raid "alcuni sionisti". Le indagini sono state affidate alla Digos.

