Aggredito dal suo pitbull in casa ferite ovunque e codice rosso | choc ad Andria come si è salvato

(Di lunedì 27 maggio 2024)dal suo, un uomo di 43 anni di, nel Barese, è riuscito a salvarsi fuggendo e rifugiandosi sul balcone. Il cane gli ha provocato dellegiudicate guaribili in 30 giorni. La vittima si trovava nel suo appartamento di via Caracciolo, vicino al centro città, quando illo ha attaccato. Non è chiaro, però, cosa abbia scatenato questa reazione così aggressiva del cane, che prima si è lanciato sul padrone e poi ha iniziato a mordergli le braccia e altre parti del corpo. Per fortuna, nonostante il dolore delle lacerazioni, il 43enne è riuscito a mettersi al riparo raggiungendo il balcone, da dove poi ha chiesto aiuto. A liberare l'uomo ci hanno pensato, poi, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto insieme al personale del 118.

